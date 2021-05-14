СМИ: Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023 перенесен из Германии в Турцию

Стамбул все-таки примет финал Лиги Чемпионов УЕФА, однако произойдет это не в 2021, а в 2023 году, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По их данным, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги Чемпионов-2023 из Мюнхена в Стамбул.

Накануне стало известно, что финальный матч Лиги чемпионов-2021, в котором встретятся английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси», перенесен из Стамбула в португальский город Порту.

Изначально финал должен был состояться на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле, однако он пройдет на стадионе "Драгау" в Порту 29 мая

Это решение в УЕФА объяснили тем, что Великобритания внесла Турцию в «красный список» стран с высоким уровнем распространения коронавируса. Соответственно, английские болельщики не смогли бы попасть на матч.

«Болельщики на протяжении 12 месяцев не имели возможности увидеть свои команды в живую. Лишить болельщиков возможности лично увидеть такой матч было недопустимо, и я рад, что компромисс был найден», - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

При этом в УЕФА отметили, что Португалия находится у Великобритании в «зелёном списке», игрокам и болельщикам, которые посетят финал, не нужно будет проходить карантин по возвращении.

Финал Лиги Чемпионов УЕФА-2023 должен был пройти в Германии на стадион «Альянц Арена» в Мюнхене.

