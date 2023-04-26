РПЛ назвала дату начала нового сезона
26 апреля 202315:03
Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 23 июля. Об этом говорится на сайте турнира.
Отмечается, что дату определили по итогам голосования среди клубов. Оно прошло на общем собрании 26 апреля.
Заключительный тур нынешнего розыгрыша чемпионата России пройдет 3 июня. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» - за шесть туров до окончания сезона подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на девять очков.
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru