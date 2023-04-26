РПЛ назвала дату начала нового сезона

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 23 июля. Об этом говорится на сайте турнира.

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Отмечается, что дату определили по итогам голосования среди клубов. Оно прошло на общем собрании 26 апреля.

Заключительный тур нынешнего розыгрыша чемпионата России пройдет 3 июня. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» - за шесть туров до окончания сезона подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на девять очков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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