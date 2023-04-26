РПЛ назвала дату начала нового сезона

РФ объявила о высылке 10 сотрудников посольства Норвегии Мишустин заявил о переходе властей РФ к новой модели госуправления Си Цзиньпин и Зеленский провели первый телефонный разговор с начала спецоперации Военные подтвердили рассылку повесток с предупреждениями в Петербурге Следующий сезон РПЛ стартует 23 июля