15-летняя теннисистка одержала первую победу на турнирах WTA

15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала первую победу на турнирах WTA. В дебютном матче первого круга в Мадриде Андреева победила 49 ракетку мира, канадку Лейлу Фернандес.

Россиянке потребовался час и 16 минут, чтобы оформить победу в двух сетах - 6:3, 6:4. На счету Андреевой четыре эйса, две двойные ошибки, и три из пяти реализованных брейк-поинтов.

Во втором круге спортсменке будет противостоять бразильская теннисистка, 14-я ракетка мира Беатрис Аддад-Майя. Встреча пройдет в четверг, в 11:00 по московскому времени.

Ранее несколько российских теннисистов подписали декларацию нейтральности ради участия на Уимблдоне, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

