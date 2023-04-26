15-летняя теннисистка одержала первую победу на турнирах WTA
15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала первую победу на турнирах WTA. В дебютном матче первого круга в Мадриде Андреева победила 49 ракетку мира, канадку Лейлу Фернандес.
Россиянке потребовался час и 16 минут, чтобы оформить победу в двух сетах - 6:3, 6:4. На счету Андреевой четыре эйса, две двойные ошибки, и три из пяти реализованных брейк-поинтов.
Во втором круге спортсменке будет противостоять бразильская теннисистка, 14-я ракетка мира Беатрис Аддад-Майя. Встреча пройдет в четверг, в 11:00 по московскому времени.
Ранее несколько российских теннисистов подписали декларацию нейтральности ради участия на Уимблдоне, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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