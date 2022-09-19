Ротенберг: Ведутся переговоры с НХЛ по участию России в Кубке мира

По его словам, российская сторона готова принять любой вызов от любой команды. «Будем работать, чтобы победить за счет игроков, которые сейчас в России. С точки зрения того, кто будет тренером, тут решает НХЛ. Мы не можем повлиять, но готовы принять любой вызов», - отметил Ротенберг.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что хотел бы найти возможность для участия сборной России в Кубке мира, который может пройти в 2024 году. Встречи запланированы в Северной Америке и Европе при участии восьми команд.

Как сообщалось ранее, нападающий Александр Радулов, с 2017 года выступавший за клуб НХЛ «Даллас Старз», перешёл в «Ак Барс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

