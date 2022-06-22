Игорь Шестёркин стал лучшим вратарём НХЛ в сезоне 2021/2022
Российский вратарь Игорь Шестёркин, выступающий за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», получил приз «Везина Трофи», который вручают лучшему голкиперу регулярного сезона, сообщает пресс-служба лиги.
Обладатель трофея определяется голосованием, в котором принимают участие генеральные менеджеры клубов НХЛ. В результате 29 из 32 голосовавших поставили Шестёркина на первое место по итогам сезона 2021/2022 - россиянин набрал 154 балла, опередив занявшего второе место Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймз» на 101 балл.
Шестёркин стал третьим российским вратарём, получившим «Везина Трофи». Ранее приз лучшему голкиперу присуждали Андрею Василевскому в 2019 году и дважды - Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы).
Ранее клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в финальной серии Восточной конференции НХЛ команде «Тампа-Бэй Лайтнинг» и вылетел из борьбы за Кубок Стэнли, сообщает RT.
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