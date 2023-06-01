Ротенберг: нападающий Дмитрий Яшкин покинул хоккейный клуб СКА

Чешский нападающий Дмитрий Яшкин покинул петербургский хоккейный клуб СКА, сообщают «Известия» со ссылкой на главного тренера петербургской команды Романа Ротенберга.

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По его словам, в следующем сезоне клуб будет играть без Яшкина. Ротенберг назвал игрока «отличным капитаном», который вписал свое имя в историю клуба. Отмечается, что СКА предложил игроку продлить контракт на хороших условиях.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил надежду на возвращение национальной сборной на международную арену в ближайшие годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/Matt Boulton
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