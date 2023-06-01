Ротенберг: нападающий Дмитрий Яшкин покинул хоккейный клуб СКА
Чешский нападающий Дмитрий Яшкин покинул петербургский хоккейный клуб СКА, сообщают «Известия» со ссылкой на главного тренера петербургской команды Романа Ротенберга.
По его словам, в следующем сезоне клуб будет играть без Яшкина. Ротенберг назвал игрока «отличным капитаном», который вписал свое имя в историю клуба. Отмечается, что СКА предложил игроку продлить контракт на хороших условиях.
Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил надежду на возвращение национальной сборной на международную арену в ближайшие годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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