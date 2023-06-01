Ротенберг: нападающий Дмитрий Яшкин покинул хоккейный клуб СКА

По его словам, в следующем сезоне клуб будет играть без Яшкина. Ротенберг назвал игрока «отличным капитаном», который вписал свое имя в историю клуба. Отмечается, что СКА предложил игроку продлить контракт на хороших условиях.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил надежду на возвращение национальной сборной на международную арену в ближайшие годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

