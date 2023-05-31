«Надежда умирает последней»: Третьяк допустил участие хоккеистов РФ на ОИ-2026

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил надежду на возвращение национальной сборной на международную арену в ближайшие годы. Как выразился прославленный вратарь, «надежда умирает последней».

Он, в частности, не исключил, что сборная РФ по хоккею всё же будет допущена до ближайших зимних Олимпийских игр, которые должны пройти в 2026 году в Италии. «Будем надеяться и будем готовиться», - цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Сейчас сборные России и Белоруссии находятся под санкциями Международной федерацией хоккея, как и в других видах спорта, из-за событий на Украине. Им запрещено играть на международном уровне.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Российский футбольный союз объявил об отмене сборов национальной команды в июне. До осени сборная не будет играть.

