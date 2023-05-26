Фетисов назвал преступлением показ в России чемпионата мира по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал преступлением показ и обсуждение в России чемпионата мира по хоккею. Его слова приводит издание «Спорт-Экспресс».

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Фетисов заявил, что чемпионата мира по хоккею для него нет. Он отметил, что эта тема для него закрыта.

«Это преступление - обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет», - добавил Фетисов.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 12 по 28 мая в Латвии и Финляндии. Изначально турнир должен был принять Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея лишила Россию этого права, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ХоккеюХоккейВячеслав Фетисов

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