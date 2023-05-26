Фетисов назвал преступлением показ в России чемпионата мира по хоккею
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал преступлением показ и обсуждение в России чемпионата мира по хоккею. Его слова приводит издание «Спорт-Экспресс».
Фетисов заявил, что чемпионата мира по хоккею для него нет. Он отметил, что эта тема для него закрыта.
«Это преступление - обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет», - добавил Фетисов.
Чемпионат мира по хоккею проходит с 12 по 28 мая в Латвии и Финляндии. Изначально турнир должен был принять Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея лишила Россию этого права, передает «Радиоточка НСН».
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