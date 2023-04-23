«Ростов» обыграл «Урал» в матче 24-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» одержал убедительную победу в гостевом матче с «Уралом». Встреча прошла в Екатеринбурге в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ

В составе ростовчан дубль оформил форвард Николай Комличенко. Еще один мяч в ворота хозяев отправил Максим Осипенко.

«Ростов» с 49 очками расположился на втором месте турнирной таблицы. В активе «Урала» 25 баллов - это 11-я строчка.

В Госдуме 26 апреля обсудят возвращение продажи пива на стадионах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Чемпионат РоссииСпортФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры