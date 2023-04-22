«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» выиграл у московского «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 23-го тура РПЛ

На данный момент «Зенит» на вершине турнирной таблицы РПЛ, набрав 58 очков в 24 матчах. «Динамо» расположился на пятой строчке таблицы с 39 очками.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в заключительном матче 23-го тура РПЛ.

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков обвинил в низкой посещаемости стадионов футбольные клубы. В беседе с «Радиоточкой НСН» депутат заявил, что команды недостаточно эффективно работают с фанатскими сообществами.

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ФОТО: РИА Новости
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