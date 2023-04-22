«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ
Петербургский «Зенит» выиграл у московского «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
На данный момент «Зенит» на вершине турнирной таблицы РПЛ, набрав 58 очков в 24 матчах. «Динамо» расположился на пятой строчке таблицы с 39 очками.
Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в заключительном матче 23-го тура РПЛ.
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков обвинил в низкой посещаемости стадионов футбольные клубы. В беседе с «Радиоточкой НСН» депутат заявил, что команды недостаточно эффективно работают с фанатскими сообществами.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 030 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 414 / сут.
- «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ
- СМИ: ЕС хочет запретить транзит товаров через Россию
- Замглавы МИД Украины попросил увеличить помощь Киеву в 10 раз
- Почти 200 подтвержденных случаев заболевания корью выявили в Дагестане
- СМИ: сын Пескова подтвердил информацию о службе в ЧВК «Вагнер»
- Малый драматический театр в Петербурге снова перенес спектакли с Козловским
- Сотни людей протестуют в Швеции против вступления страны в НАТО
- Найденный в Белгороде взрывоопасный боеприпас уничтожили на полигоне
- Президент Бразилии не посетит Россию или Украину до начала мирных переговоров
- Теннисист Рублев вышел в финал второго турнира подряд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru