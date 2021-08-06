Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады

Женская сборная России по гандболу вышла в финал турнира на Олимпийских Играх в Токио.

В полуфинальном матче российские спортсменки обыграли соперниц из Норвегии: встреча закончилась со счетом 27:26 в пользу россиянок.

Российская сборная в финале сыграет против сборной Франции. Норвегия и Швеция встретятся в игре за третье место Олимпиады. Оба матча пройдут в воскресенье, 8 августа.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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