Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады

Женская сборная России по гандболу вышла в финал турнира на Олимпийских Играх в Токио.

В полуфинальном матче российские спортсменки обыграли соперниц из Норвегии: встреча закончилась со счетом 27:26 в пользу россиянок.

Российская сборная в финале сыграет против сборной Франции. Норвегия и Швеция встретятся в игре за третье место Олимпиады. Оба матча пройдут в воскресенье, 8 августа.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

