Россиянки выиграли 11-ое золото Олимпиады в Токио!
31 июля 202114:29
Российские спортсменки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпиаде-2020 в Токио.
Наши саблистки выиграли у соперниц из Франции со счетом 45:41.
Россиянки принесли 37-ую награду нашей команде на олимпийских играх. Всего у России 15 серебряных и 11 бронзовых медалей на Олипиаде-2020 в Токио.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru