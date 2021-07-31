Россиянки выиграли 11-ое золото Олимпиады в Токио!

Российские спортсменки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпиаде-2020 в Токио.

Российские саблистки Великая и Позднякова встретятся в финале ОИ в Токио

Наши саблистки выиграли у соперниц из Франции со счетом 45:41.

Россиянки принесли 37-ую награду нашей команде на олимпийских играх. Всего у России 15 серебряных и 11 бронзовых медалей на Олипиаде-2020 в Токио.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТокиоНаградаЗолотоФехтованиеОлимпиада
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