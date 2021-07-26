Российские саблистки Великая и Позднякова встретятся в финале ОИ в Токио

Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова встретятся в финале Олимпийских игр в Токио. Спортсменки стали победительницами полуфинальных встреч турнира по фехтованию.

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Позднякова победила француженку Манон Брюне, а Великая венгерку Анну Мартон.

Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олимпиада
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