Российские саблистки Великая и Позднякова встретятся в финале ОИ в Токио
26 июля 202112:45
Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова встретятся в финале Олимпийских игр в Токио. Спортсменки стали победительницами полуфинальных встреч турнира по фехтованию.
Позднякова победила француженку Манон Брюне, а Великая венгерку Анну Мартон.
Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru