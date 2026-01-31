Россиянка Тупицына прошла в финал юниорского Australian Open

Российская спортсменка Екатерина Тупицына вышла в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне.

Первая ракетка России Андреева проиграла на Australian Open и покинула турнир

В полуфинале россиянка сыграла с американкой Теей Фродин. Тупицына одержала победу со счетом 6:3, 6:4.

В финале 17-летняя российская спортсменка встретится с представительницей Франции Ксенией Ефремовой.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема, он завершится 1 февраля.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
