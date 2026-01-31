За ночь над Россией сбили 26 украинских БПЛА
31 января 202607:27
Более 20 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над территорией России минувшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указало ведомство.
Так, 17 дронов сбили в Брянской области, семь - в Смоленской. Еще по одному БПЛА ликвидировали над Белгородской областью и Крымом.
Ранее средства ПВО нейтрализовали над Россией четыре дрона ВСУ.
