За ночь над Россией сбили 26 украинских БПЛА

Более 20 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над территорией России минувшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указало ведомство.

Так, 17 дронов сбили в Брянской области, семь - в Смоленской. Еще по одному БПЛА ликвидировали над Белгородской областью и Крымом.

Ранее средства ПВО нейтрализовали над Россией четыре дрона ВСУ.

