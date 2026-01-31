В Россию с начала 2025 года въехали более 25 тысяч украинцев
Более 25 тысяч граждан Украины пересекли границу России с начала 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статистики.
С начала прошлого года в Россию въехали 25352 украинца. О частной цели поездки заявили 23867 человек, о деловой - более 1 тысячи, с целью туризма в РФ приехали 103 человека, транзитом - 31. Еще один гражданин Украины пересек границу РФ в качестве обслуживающего персонала транспорта.
Отмечается, что большинство украинцев пользовались для въезда авиасообщением. Границу РФ пересекли самолетом 24399 человек, на автомобиле - свыше 870. Еще 79 человек прибыли пешком.
Число въезжающих в Россию украинцев по сравнению с 2024 годом сократилось на 38 тысяч.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что российская сторона передала Украине 45 граждан, которые подлежали выдворению и желали вернуться на родину.
