В центре Вашингтона пройдет уличная гонка IndyCar
Этап серии гонок на машинах с открытыми колесами IndyCar состоится в августе на городской трассе в центре Вашингтона. Об этом пишет Motorsport.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп подписал указ о проведении уличной гонки в рамках празднования 250-летия независимости США. Соревнование под названием Freedom 250 пройдет 21-23 августа. Глава Белого дома поручил мэру Вашингтона Мюриэль Боузер сотрудничать с его администрацией в организации события.
«Это первая в истории автогонка, которая пройдет в столице нашей страны недалеко от Национальной аллеи, она продемонстрирует величие нашего прекрасного города», - подчеркнул Трамп.
Ранее американский лидер анонсировал поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме, он пройдет 14 июня 2026 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
