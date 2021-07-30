Россиянка Пракатень завоевала «серебро» ОИ в академической гребле
Российская спортсменка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в академической гребле.
Золотая медаль досталась представительнице Новой Зеландии Эмме Твигг, которая показала в финале время 7 минут 13,97 секунды. Россиянка уступила ей 3,42 секунды. «Бронза» у Магдалены Лобниг из Австралии (+5,75).
У сборной России 29 наград Олимпиады в Токио: 8 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).
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