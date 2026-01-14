Россиянка Плешкова стала третьей на турнире FIS в Германии

Собянин: Почти 80 объектов здравоохранения реконструировали в Москве в 2025 году Москва передала в новые регионы России около 300 единиц коммунальной техники Более тысячи поздравлений для бойцов СВО собрала акция «С наступающим наступающих!» Ботанический сад МГУ готовится к «Репетиции весны» Высота снежного покрова в столичном регионе приближается к 60 см