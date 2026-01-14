Россиянка Плешкова стала третьей на турнире FIS в Германии

Россиянка Юлия Плешкова заняла третье место в супергигантском слаломе на турнире Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Германии.

CAS постановил допустить российских лыжников к международным соревнованиям

Соревнования состоялись в Бишофсвизене. Горнолыжница стала третьей, показав результат 55,94 секунды.

Турнир выиграла финка Роса Похьолайнен (55,67 секунды), второй стала спортсменка из Германии Антониа Райшль (55,79 секунды).

Между тем российская лыжница Дарья Непряева отобралась на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры