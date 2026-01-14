Россиянка Плешкова стала третьей на турнире FIS в Германии
14 января 202613:20
Россиянка Юлия Плешкова заняла третье место в супергигантском слаломе на турнире Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Германии.
Соревнования состоялись в Бишофсвизене. Горнолыжница стала третьей, показав результат 55,94 секунды.
Турнир выиграла финка Роса Похьолайнен (55,67 секунды), второй стала спортсменка из Германии Антониа Райшль (55,79 секунды).
Между тем российская лыжница Дарья Непряева отобралась на Олимпийские игры 2026 года в Италии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России нейтрализовали 33 дрона ВСУ
- Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите граждан
- Экс-посол: Победа Такаити на выборах не приблизит Японию к «ядерке»
- Россиянка Плешкова стала третьей на турнире FIS в Германии
- Иран не планирует восстанавливать поврежденные ядерные объекты
- Отечественный препарат для лечения рака поступил в медучреждения России
- Нефть идет: Как «танкерная война» и новые санкции ЕС отразятся на России
- Аудитория Max выросла до 85 млн пользователей
- Армия России освободила Комаровку в Сумской области
- Предвестник для Зеленского: Рогов оценил сроки битвы за Запорожье
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru