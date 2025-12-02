CAS постановил допустить российских лыжников к международным соревнованиям

По его словам, суд удовлетворил соответствующий иск, поданный Ассоциацией лыжных видов спорта и Паралимпийским комитетом России. Российские лыжники и сноубордисты будут допущены к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.

«А спортсмены в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами», - отметил министр.

Дегтярёв добавил, что данное решение открывает для россиян возможность участвовать, в том числе, в квалификации к Олимпиаде и Паралимпиаде 2026 года.

Ранее конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) восстановил допуск спортсменов из РФ к соревнованиям под эгидой организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

