CAS постановил допустить российских лыжников к международным соревнованиям
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Как пишет RT, об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.
По его словам, суд удовлетворил соответствующий иск, поданный Ассоциацией лыжных видов спорта и Паралимпийским комитетом России. Российские лыжники и сноубордисты будут допущены к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.
«А спортсмены в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами», - отметил министр.
Дегтярёв добавил, что данное решение открывает для россиян возможность участвовать, в том числе, в квалификации к Олимпиаде и Паралимпиаде 2026 года.
Ранее конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) восстановил допуск спортсменов из РФ к соревнованиям под эгидой организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эхо Второй мировой: Египет не сможет забрать музейные экспонаты у России
- Песков: Европейцы хотят просто украсть российские деньги
- Россиянам разъяснили, могут ли квас и кефир дать ложный результат алкотестера
- Песков: Россия открыта для переговоров, но должна достичь своих целей
- CAS постановил допустить российских лыжников к международным соревнованиям
- Семье Ларисы Долиной отказали в гранте на 76 миллионов рублей
- Недетские потери: Почему рынок российской анимации просел почти вдвое
- Песков: Россия и Индия обсуждают соглашение о трудовой миграции
- Рейс Новый Уренгой - Омск экстренно сел в Тюмени
- Армия России освободила Зеленый Гай и Доброполье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru