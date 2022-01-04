Лыжница Непряева стала первой россиянкой, выигравшей многодневку «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей многодневной гонки «Тур де Ски», сообщает РИА Новости.
Масс-старт на 10 км в итальянском Валь-ди-Фьемме выиграла представительница Норвегии Хейди Венг. Второй финишировала Эбба Андерссон (Швеция), а третьей стала француженка Дельфин Клодель.
Непряева стала в последней гонке лишь четвёртой, однако это позволило ей сохранить лидерство в общем зачёте. При этом спортсменка стала первой в истории российской лыжницей, выигравшей многодневку.
Ранее Непряева стала первой в масс-старте классическим стилем, а также победила в спринте классическим стилем в немецком Оберстдорфе.
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