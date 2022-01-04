Лыжница Непряева стала первой россиянкой, выигравшей многодневку «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей многодневной гонки «Тур де Ски», сообщает РИА Новости.

Женская сборная России по лыжным гонкам впервые за 17 лет выиграла эстафету на этапе КМ

Масс-старт на 10 км в итальянском Валь-ди-Фьемме выиграла представительница Норвегии Хейди Венг. Второй финишировала Эбба Андерссон (Швеция), а третьей стала француженка Дельфин Клодель.

Непряева стала в последней гонке лишь четвёртой, однако это позволило ей сохранить лидерство в общем зачёте. При этом спортсменка стала первой в истории российской лыжницей, выигравшей многодневку.

Ранее Непряева стала первой в масс-старте классическим стилем, а также победила в спринте классическим стилем в немецком Оберстдорфе.

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ФОТО: https://www.instagram.com/natali_nepryaeva/
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