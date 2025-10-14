Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора
Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку введения нового механизма расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Об этом говорится в сообщении секретариата зампреда правительства.
Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства об изменении правил расчета утильсбора. Базовую ставку для легковушек планировали формировать по типу и объему двигателя, учитывая мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготы предлагали сохранить для частных лиц, ввозящих для личного пользования иномарки с двигателем до 160 лошадиных сил. Новые правила должны были вступить в силу с 1 ноября. Глава «Деловой России» Алексей Репик попросил Мантурова отсрочить введение механизма из-за задержки по доставке уже оплаченных авто.
Как отметили в секретариате вице-премьера, многие сделки по оплате машин, подпадающих под льготный коэффициент по уже действующим правилам, заключили после публикации проекта постановления. Из-за ажиотажа на пограничных пропускных пунктах образовались очереди, и сроки доставки авто могли вырасти на несколько недель.
«Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода», - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит завершить действующие заказы по текущим правилам.
