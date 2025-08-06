Теннисистка Андреева снялась с престижного турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мирра Андреева отказалась от участия в престижном турнире WTA-1000 в Цинциннати (США).
В опубликованной организаторами сетке фамилии россиянки нет. Предполагается, что причиной отказа от участия стала травма, которую Андреева получила на турнире в Монреале.
«Мирра не сыграет на турнире в Цинциннати, побережёт ногу, травмированную в Монреале», - говорится в фанатском Telegram-канале спортсменки.
Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг турнира в Монреале в парном разряде, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru