Шахматистка Горячкина выиграла этап Гран-при FIDE в Казахстане

Гроссмейстер из России Александра Горячкина выиграла второй этап серии Гран-при Международной шахматной федерации в Казахстане. Соревнования проходили в городе Шымкент.

В завершающем девятом туре россиянка черными фигурами свела к ничьей партию с Нургюл Салимовой из Болгарии. В результате, Горячкина сумела набрать на турнире семь очков.

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Первый этап Гран-при FIDE состоялся в августе в столице Грузии. Там победу праздновала представительница Польши Алина Кашлинская. Следующий этап должен пройти в Монако в феврале 2025 года.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», серия Гран-при FIDE состоит из шести этапов. По их итогам две лучшие шахматистки станут участницами турнира претенденток 2026 года. Прошлую серию выиграла россиянка Екатерина Лагно, второй стала Горячкина. Сейчас она занимает 3 место в мире по рейтингу среди шахматисток.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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