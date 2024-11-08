Шахматистка Горячкина выиграла этап Гран-при FIDE в Казахстане

Первый этап Гран-при FIDE состоялся в августе в столице Грузии. Там победу праздновала представительница Польши Алина Кашлинская. Следующий этап должен пройти в Монако в феврале 2025 года.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», серия Гран-при FIDE состоит из шести этапов. По их итогам две лучшие шахматистки станут участницами турнира претенденток 2026 года. Прошлую серию выиграла россиянка Екатерина Лагно, второй стала Горячкина. Сейчас она занимает 3 место в мире по рейтингу среди шахматисток.

