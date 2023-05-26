Россиянка Блинкова вышла в финал теннисного турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге серии WTA 250. В полуфинале россиянка обыграла представительницу США Лорен Дэвис. Матч завершился в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Блинкова сейчас идёт на 66 месте, Дэвис занимает 58 строчку. Игра продолжалась 1 час 13 минут.