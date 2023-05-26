Россиянка Блинкова вышла в финал теннисного турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге серии WTA 250. В полуфинале россиянка обыграла представительницу США Лорен Дэвис. Матч завершился в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Блинкова сейчас идёт на 66 месте, Дэвис занимает 58 строчку. Игра продолжалась 1 час 13 минут.

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В финале турнира российская теннисистка сыграет с победительницей второй полуфинальной пары Клара Бюрель (Франция, 122 номер в рейтинге WTA)– Элина Свитолина (Украина, 508).

Призовой фонд турнира в Старсбурге на открытом грунте составляет более 225 тысяч евро.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что организаторы Wimbledon 2023 допустят теннисистов из России и Белоруссии только в качестве нейтральных спортсменов при соблюдении ряда условий. Турнир пройдет с 3 по 16 июля.

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ФОТО: pixabay.com
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