Аслан Карацев вышел в основу «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев одержал уверенную победу в финале квалификации, что позволило ему выйти в основную сетку проходящего в Париже (Франция) турнира «Ролан Гаррос».

Рафаэль Надаль подтвердил, что не примет участие в «Ролан Гаррос» из-за травмы

Соперником россиянина был представитель США Николас Морено-Де-Альборан. Матч, который продолжался чуть более полутора часов, завершился победой Карацева со счётом 2:0 (6:4, 6:3).

Основной турнир стартует в воскресенье, 28 мая.

Ранее состоялась жеребьёвка основной сетки «Ролан Гаррос», согласно которой российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге сыграет с немкой Юле Нимайер, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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