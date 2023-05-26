Аслан Карацев вышел в основу «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Аслан Карацев одержал уверенную победу в финале квалификации, что позволило ему выйти в основную сетку проходящего в Париже (Франция) турнира «Ролан Гаррос».
Соперником россиянина был представитель США Николас Морено-Де-Альборан. Матч, который продолжался чуть более полутора часов, завершился победой Карацева со счётом 2:0 (6:4, 6:3).
Основной турнир стартует в воскресенье, 28 мая.
Ранее состоялась жеребьёвка основной сетки «Ролан Гаррос», согласно которой российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге сыграет с немкой Юле Нимайер, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru