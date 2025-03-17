Россиянка Андреева обыграла белоруску Соболенко

17-летняя теннисистка из России Мирра Андреева выиграла турнир серии WTA-1000, который состоялся в Индиан-Уэллсе.

Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае

Она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Встреча завершилась в трех сетах - 2:6, 6:3, 6:3.

Ранее украинка Свитолина не пожала руку Мирре Андреевой после поражения на WTA-1000, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / Zuma / Oscar J. Barroso
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