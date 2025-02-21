Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Мирра Андреева обыграла Игу Свёнтек и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае

Соперницей россиянки в полуфинале стала представительница Казахстана Елена Рыбакина. Встреча, продлившаяся два часа 15 минут, завершилась победой Андреевой со счётом 2:1 (6:4, 4:6, 6:3).

В финале турнира российская спортсменка встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).

Ранее российский теннисист Даниил Медведев отказался от дальнейшего участия в турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) по состоянию здоровья, пишут «Известия».

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ФОТО: TASS / Zuma / Oscar J. Barroso
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