Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Соперницей россиянки в полуфинале стала представительница Казахстана Елена Рыбакина. Встреча, продлившаяся два часа 15 минут, завершилась победой Андреевой со счётом 2:1 (6:4, 4:6, 6:3).
В финале турнира российская спортсменка встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).
Ранее российский теннисист Даниил Медведев отказался от дальнейшего участия в турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) по состоянию здоровья, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru