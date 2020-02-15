Россиянин Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Биатлонист из России Александр Логинов завоевал золото в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Он прошел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что спортсмен прошел трассу без единой ошибки.

Логинову удалось переломить антирекорд сборной России - 27 гонок без медалей на этапах Кубка мира. Такой показатель был худшим в истории биатлона. Последняя победа отечественных биатлонистов зафиксирована 14 декабря 2019 года. Логинов тогда выиграл серебряную медаль в гонке преследования на этапе в австрийском Хохфильцене.