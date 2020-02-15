Россиянин Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Биатлонист из России Александр Логинов завоевал золото в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Он прошел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что спортсмен прошел трассу без единой ошибки.
Логинову удалось переломить антирекорд сборной России - 27 гонок без медалей на этапах Кубка мира. Такой показатель был худшим в истории биатлона. Последняя победа отечественных биатлонистов зафиксирована 14 декабря 2019 года. Логинов тогда выиграл серебряную медаль в гонке преследования на этапе в австрийском Хохфильцене.
На втором месте ЧМ француз Кантен Фийон Майе, допустивший один промах. Третье место – также за французом Мартеном Фуркадом.
Ранее 15 февраля стало известно об обвинениях олимпийского чемпиона 2014 года Евгения Устюгова и олимпийской чемпионки 2010 года Светланы Слепцовой в применении запрещенных препаратов. Биатлонисты планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации задопинг и аннулирование своих спортивных достижений.
Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН заявил, что биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова перепроверят результаты положительных допинг-проб, на основании которых были аннулированы их достижения и получена дисквалификация. Эксперт считает, что нужно не пытаться переводить стрелки на кого в поисках виновного, а наводить порядок в российском спорте.
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