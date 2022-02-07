«Намотало на фонари!» КЭШ рассказал, чем грозит саночникам Олимпиада

Олимпийская трасса в Пекине, на которой перевернулись две российских саночницы, является сложной, но безопасной, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» солист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов, выступавший на Олимпиаде-1992 и становившийся чемпионом СССР по санному спорту.

Ранее в понедельник Екатерина Катникова перевернулась во время первого заезда на Олимпийских играх в Пекине и завершила борьбу за медали. Россиянка сошла с дистанции незадолго до финиша, при этом она самостоятельно встала со льда и покинула трассу. Во время второго заезда перевернулась и Виктория Демченко, но в итоге она смогла финишировать.