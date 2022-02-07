«Намотало на фонари!» КЭШ рассказал, чем грозит саночникам Олимпиада
Игорь Лобанов сказал НСН, что ожидает много падений на «хитрой» трассе в Пекине, на которой уже ломала ногу Татьяна Иванова.
Олимпийская трасса в Пекине, на которой перевернулись две российских саночницы, является сложной, но безопасной, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» солист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов, выступавший на Олимпиаде-1992 и становившийся чемпионом СССР по санному спорту.
Ранее в понедельник Екатерина Катникова перевернулась во время первого заезда на Олимпийских играх в Пекине и завершила борьбу за медали. Россиянка сошла с дистанции незадолго до финиша, при этом она самостоятельно встала со льда и покинула трассу. Во время второго заезда перевернулась и Виктория Демченко, но в итоге она смогла финишировать.
«Безусловно, это опасный вид спорта, но за безопасностью следят. После смертельного случая с Кумариташвили (на Олимпиаде-2010 в Ванкувере – прим. НСН), когда спортсмен буквально намотался на фонари, мне эта трасса (в Пекине – прим. НСН) представляется более безопасной, но очень хитрой. Она интересная, падений достаточно много, я ожидаю, что в "двойках" им будет еще сложнее избегать падений при ошибках», - сказал Игорь Лобанов.
Он напомнил, что на этой трассе сломала ногу другая российская саночница, Татьяна Иванова.
«На этой трассе они как-то вот все переворачиваются. Я видел заголовок «Страшное падение украинской спортсменки», но ничего там страшного не было. И то же самое я наблюдаю сейчас. С другой стороны, на этой трассе сломала ногу наша Татьяна Иванова, которая идет после двух попыток на третьем месте. И не только она. Но сломать ногу можно и на ровном месте, без санного спорта. Тем не менее, эта трасса мне представляется продуманной, сложной, но безопасно сложной», - отметил «Кэш».
Бронзовый призер чемпионата мира в Калгари рассказал, что сам неоднократно переворачивался, но при этом отделался «легким испугом»
«Как и любой спортсмен, я напереворачивался, но у меня был всего лишь один перелом – пятой плюсны на левой ноге. То есть на фоне смертельных случаев я отделался легким испугом», - признался он.
Лобанов сказал, что смотрит Олимпиаду в Пекине, и поздравил россиян с бронзой в «огненном» могуле, которому посвящен один их хитов группы МодеМ.
«Безусловно смотрю, вчера одиночников, сегодня девушек. Бывших спортсменов не бывает, я смотрю не только санный спорт, мне интересно. Мы с группой МодеМ выпустили сингл, посвященный дисциплине могул, про которую мало кто знает, но это абсолютно незаслуженно, потому что это огненная дисциплина. И мы сейчас на энтузиазме, потому что у нас в могуле бронзовая медаль, это очень круто, ждем теперь от Тани Ивановой хотя бы бронзу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В феврале 2010 года грузинский саночник Нодар Кумариташвили погиб во время тренировочного заезда на олимпийской трассе в Ванкувере. 21-летний спортсмен не справился с управлением, выпал из саней на скорости 150 км/ч, перелетел через бетонную ограду и ударился о металлическую конструкцию, напоминает BBC.
В январе 2021 года сообщалось, что российская саночница Виктория Демченко во время чемпионата мира в Германии перевернулась на скорости 111 км/ч.
На Олимпиаде-2022 в Пекине российская саночница Татьяна Иванова после двух попыток из четырех идет на третьем месте вслед за немками Натали Гайзенбергер и Анной Беррейтер. Виктория Демченко идет на 31 месте.
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