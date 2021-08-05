Россиянин Сидаков вышел в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе

Россиянин Заурбек Сидаков на Олимпийских играх в Токио вышел в полуфинал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 53 кг. В четвертьфинале борец одолел представителя Узбекистана Бекзода Абдурахмонова со счётом 13:6.

Полуфиналы состоятся сегодня же, 5 августа, отмечает RT.

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А ранее россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В полуфинальной схватке он победил Резу Атринагарчи из Ирана со счетом 8:3.

Теперь Угуев поборется за звание олимпийского чемпиона с Кумаром Рави из Индии. Их поединок состоится 5 августа.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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