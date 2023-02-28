В Кремле оценили переход Федерации шахмат России в Азию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, являющийся также председателем попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР), назвал хорошей новостью переход ФШР в Азию, сообщает РИА Новости.
По его словам, это позволит шахматистам из России участвовать в главных мировых соревнованиях.
«Переход в Азиатскую Федерацию откроет двери для участия наших спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых и международных соревнованиях», - заключил представитель Кремля.
Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, позже ФШР перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), сообщает RT.
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