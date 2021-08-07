Россиянин Рашидов завоевал в борьбе вольным стилем бронзу в Токио в весе до 65 кг

Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую награду в поединке олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 65 кг.

Серебряная трагедия российской гимнастики

Россиянин победил венгерского спортсмена Исмаила Мусукаева со счетом 5:0.

Российская сборная завоевала 65 медалей: 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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