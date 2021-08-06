Россиянин Рашидов пробился в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе

А накануне российская спортсменка Анжелика Сидорова стала серебряным призером Олимпиады в Токио, завоевав второе место в финале соревнований по прыжкам с шестом. Золотая медаль досталась Кэти Наджеотт из США с результатом 4,9 метра.

Сидорова в четвертой попытке взяла высоту 4,85 метра, однако не смогла улучшить этот результат, попробовав прыгнуть на 4,9 и 4,95. Бронзу завоевала Холли Брэдшоу из Великобритании с результатом 4,85 метра.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

