Россиянин Рашидов пробился в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе
Россиянин Гаджимурад Рашидов на Олимпийских играх в Токио прошёл в полуфинал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. На стадии четвертьфинала российский борец одолел Магомедмурада Гаджиева из Польши со счётом 6:2.
Рашидов является чемпионом мира 2019 года, а также двукратным победителем европейского первенства, напоминает RT.
А накануне российская спортсменка Анжелика Сидорова стала серебряным призером Олимпиады в Токио, завоевав второе место в финале соревнований по прыжкам с шестом. Золотая медаль досталась Кэти Наджеотт из США с результатом 4,9 метра.
Сидорова в четвертой попытке взяла высоту 4,85 метра, однако не смогла улучшить этот результат, попробовав прыгнуть на 4,9 и 4,95. Бронзу завоевала Холли Брэдшоу из Великобритании с результатом 4,85 метра.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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