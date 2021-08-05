Россия превзошла по медалям свой результат на Олимпиаде-2016 в Рио

На прошлой Олимпиаде Россия завоевала 55 медалей, в том числе 19 золотых, заняв четвертое место в командном медальном зачете.

Как заявил в преддверии Игр в Токио глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, наша сборная способна попасть в тройку медалистов.

«По общему количеству потенциальных медалистов мы занимаем третье место среди всех национальных олимпийских комитетов после американского и китайского. Если хотя бы половина из этих спортсменов завоюет медали на Олимпийских играх, мы получим от 50 до 60 наград», - сказал Поздняков.

По его мнению, этого количества медалей должно было хватить, чтобы оказаться в ТОП-3 и улучшить результаты в Рио-де-Жанейро.

Тем не менее, российские олимпийцы пока занимают пятое место в общем командном медальном зачете вслед за Китаем, США, Японией и Австралией.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

