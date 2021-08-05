Россия превзошла по медалям свой результат на Олимпиаде-2016 в Рио
Золото, серебро и бронза, завоеванные в четверг на Олимпиаде в Токио Зауром Угуевым, Анжеликой Сидоровой и Артуром Найфоновым, позволили российской команде превысить результат, показанный на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
На данный момент российские олимпийцы завоевали в Токио 58 медалей, в том числе 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых.
На прошлой Олимпиаде Россия завоевала 55 медалей, в том числе 19 золотых, заняв четвертое место в командном медальном зачете.
Как заявил в преддверии Игр в Токио глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, наша сборная способна попасть в тройку медалистов.
«По общему количеству потенциальных медалистов мы занимаем третье место среди всех национальных олимпийских комитетов после американского и китайского. Если хотя бы половина из этих спортсменов завоюет медали на Олимпийских играх, мы получим от 50 до 60 наград», - сказал Поздняков.
По его мнению, этого количества медалей должно было хватить, чтобы оказаться в ТОП-3 и улучшить результаты в Рио-де-Жанейро.
Тем не менее, российские олимпийцы пока занимают пятое место в общем командном медальном зачете вслед за Китаем, США, Японией и Австралией.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+67 719 / сут.
Умерли
163 тыс.+2 372 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+59 429 / сут.
- Суд вынес обвинительный приговор в отношении Калви и Дельпаля
- МКС поменяла ориентацию после инцидента с модулем «Наука»
- Россиянка Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады-2020 в прыжках с шестом
- Суд Украины арестовал 13 российских самолетов за полеты в Крым
- Россиян предупредили о риске утонуть в мусоре
- Россия превзошла по медалям свой результат на Олимпиаде-2016 в Рио
- Мишустин назначил нового торгового представителя России в Швейцарии
- В Минстрое заявили о стабилизации цен на стройматериалы в России
- Захарова заявила, что Зеленский перешел все «красные линии»
- Белоруссия заявила о наращивании сил НАТО у своих границ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru