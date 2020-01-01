Россиянин победил в лыжной гонке преследования «Тур де Ски»

На втором месте также россиянин, Сергей Устюгов. Он уступил соотечественнику 13,7 секунды. Бронза досталась финну Йиво Нисканену. Его результат хуже, чем у победителя гонки на 24,8 секунды.

В десятке лучших лыжников гонки еще два российских лыжника - Артем Мальцев (4 место) и Иван Якимушкин (9 место) в гонке.

Ранее в эфире программы НСН-СПОРТ трехкратный олимпийский призер по лыжным гонкам Александр Завьялов рассказал о старте нового сезона и о том, каково это - выступать под грузом очередного допинг-скандала.