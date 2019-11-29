Старт дан. На что рассчитывать сборной России в Кубке мира по лыжным гонкам?

Мужским и женским спринтом классическим стилем сегодня в Финляндии стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Учитывая, что чемпионат мира в этом виде спорта проходит только один раз в два года, этот старт автоматически становится самым престижным в сезоне. Российские лыжники входят в число сильнейших на планете, и это шанс и возможность вновь заявить о себе на турнирах мирового класса.

Знаменитый советский лыжник, трехкратный призер Олимпийских игр Александр Завьялов в эфире НСН призвал быть снисходительными к нашим спортсменам, по крайне мере, на первых стартах.

«Будем ожидать хороших результатов, они выступят не хуже, чем в предыдущие годы. Начало сезона показывает, к чему пришла команда, с каким результатами, над чем работать. Тренеры посмотрят, скорректируют, первые старты всегда непредсказуемы», - считает Завьялов.

На кону Кубка мира победа в общем зачете и «малые» глобусы: дистанционный и спринтерский. Дистанционным, кстати, у мужчин владеет наш Александр Большунов, и ему очень хочется оставить его у себя. По силам? Вполне!

Наталья Непряева в состоянии разменять второе место «тотала» на первое. Тем более что ее подруга по команде Юлия Белорукова ушла в декрет. А вот главная соперница россиянок Тереза Йохауг подобно хорошо собранной машине – километр за километром, гонка за гонкой идет не останавливаясь, штампуя победы. Но даже самым совершенным нужно время на отдых?!

И конечно, россияне обязаны бороться за Большой хрустальный глобус. Обязаны – будут, дадут ли – вопрос, особенно на фоне очередного витка допинг-скандала.