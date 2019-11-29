Старт дан. На что рассчитывать сборной России в Кубке мира по лыжным гонкам?
В этом выпуске НСН-СПОРТ говорим с трехкратным олимпийским призером по лыжным гонкам Александром Завьяловым о старте нового сезона, и о том, каково это выступать под грузом очередного допинг-скандала.
Мужским и женским спринтом классическим стилем сегодня в Финляндии стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Учитывая, что чемпионат мира в этом виде спорта проходит только один раз в два года, этот старт автоматически становится самым престижным в сезоне. Российские лыжники входят в число сильнейших на планете, и это шанс и возможность вновь заявить о себе на турнирах мирового класса.
Знаменитый советский лыжник, трехкратный призер Олимпийских игр Александр Завьялов в эфире НСН призвал быть снисходительными к нашим спортсменам, по крайне мере, на первых стартах.
«Будем ожидать хороших результатов, они выступят не хуже, чем в предыдущие годы. Начало сезона показывает, к чему пришла команда, с каким результатами, над чем работать. Тренеры посмотрят, скорректируют, первые старты всегда непредсказуемы», - считает Завьялов.
На кону Кубка мира победа в общем зачете и «малые» глобусы: дистанционный и спринтерский. Дистанционным, кстати, у мужчин владеет наш Александр Большунов, и ему очень хочется оставить его у себя. По силам? Вполне!
Наталья Непряева в состоянии разменять второе место «тотала» на первое. Тем более что ее подруга по команде Юлия Белорукова ушла в декрет. А вот главная соперница россиянок Тереза Йохауг подобно хорошо собранной машине – километр за километром, гонка за гонкой идет не останавливаясь, штампуя победы. Но даже самым совершенным нужно время на отдых?!
И конечно, россияне обязаны бороться за Большой хрустальный глобус. Обязаны – будут, дадут ли – вопрос, особенно на фоне очередного витка допинг-скандала.
И в нынешних реалиях, по мнению Александра Завьялов, важно не только показывать высокие результаты, но и показывать в самых критических ситуациях.
«Сейчас много разговоров, слишком много. WADA какие-то вопросы поднимает, и не только к российским лыжникам, но и к иностранцам. Но жизнь на этом не останавливается. Ребята готовились, сейчас выходят на старт. Обо всех других вопросах нужно забыть, не думать, что там думает WADA. Нужно выйти на старт и показать, на что способны», - дал совет действующим спортсменам опытный Александр Завьялов.
Что будет, если 9 декабря на заседании WADA Россию отстранят от международных соревнований? Начнутся многочисленные иски, споры, разбирательства апелляции … Но шанс завершить сезон под гимн России весьма велик, потому что все эти процессы длятся по много месяцев.
Но так хочется избежать «околоспорта», а просто наслаждаться красивой и, главное, честной борьбой.
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