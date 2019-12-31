Устюгов стал первым в гонке на 15 километров на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов победил в гонке с раздельным стартом на дистанции в 15 километров в рамках итальянского этапа «Тур де Ски».

Устюгов пробежал дистанцию за 31 минуту и 2,5 секунды. Второе и третье места тоже заняли его соотечественники - Иван Якимушкин и Александр Большунов . Они уступили Устюгову 22,6 секунды и 29 секунд соответственно.

В первую десятку вошли еще трое российских лыжников - Артем Мальцев (6 место), Андрей Мельниченко (7 место) и Денис Спицов (10 место), отмечает Москва 24.

