Бабиков взял серебро в мужской индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону

Победителем гонки стал норвежец Сверре Дален Аспенс, которому российский спортсмен проиграл 11,6 секунды. Бронза у Маттиаса Дорфера из Германии.



Представляющие Россию Никита Поршнев, Александр Поварницын и Василий Томшин финишировали на 9, 10 и 11 позициях, соответственно, Пётр Пащенко стал 30-м, а Ильназ Мухамедзянов показал 46-е время

Ранее Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает RT.

