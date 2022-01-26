Бабиков взял серебро в мужской индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону

Россиянин Антон Бабиков занял второе место в индивидуальной гонке на 20 км на стартовавшем в немецком Арбере чемпионате Европы по биатлону.

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Победителем гонки стал норвежец Сверре Дален Аспенс, которому российский спортсмен проиграл 11,6 секунды. Бронза у Маттиаса Дорфера из Германии.

Представляющие Россию Никита Поршнев, Александр Поварницын и Василий Томшин финишировали на 9, 10 и 11 позициях, соответственно, Пётр Пащенко стал 30-м, а Ильназ Мухамедзянов показал 46-е время

Ранее Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает RT.

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Фото: instagram.com/biathlon_russia
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