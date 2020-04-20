Россиянин на самоизоляции пробежал 100 километров вокруг своей кровати
Спортсмен из Приморья Дмитрий Якухный, который, как и остальные россияне, находится на самоизоляции, решил не прерывать подготовку к ультрамарафону по пустыне Сахара. Мужчина проверил свою форму, пробежав дома 100 километров вокруг своей кровати, передает РИА Новости.
«В апреле я должен был участвовать в самом тяжелом ультрамарофоне в мире - MDS (Marathon Des Sables), 250 километров по пустыне Сахара», - заявил спортсмен агентству, добавив, что из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено.
Мужчина добавил, что в семье его затею сначала восприняли как шутку, однако затем дети даже пробежали с ним часть дистанции.
Марафон вокруг кровати продолжался около десяти часов. Якухный добавил, что соседи отнеслись к его тренировке с пониманием, передает РЕН ТВ. Дистанция, которую преодолел россиянин у себя дома, была измерена с помощью специального гаджета.
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