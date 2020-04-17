Коронавирус взвинтил продажи спортивных товаров в России
Продажи спортивного инвентаря в России – в период с 1 марта по 5 апреля текущего года – увеличились на рекордные 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные компании «Такском»
Аналитики подчеркивают, что больше всего выросла популярность эластичной фитнес-ленты (эспандера) —этот товар стали покупать на 45% чаще. На 44% увеличились покупки гирь, а спортивных утяжелителей – на 23%. Помимо этого, выросла популярность специальных ковриков для занятий спортом — покупки увеличились на 31%.
Анализ фискальных данных выявил, что средний чек на покупку спорттоваров вырос на 4% и составил 4,4 тыс. рублей.
К слову, вместе с интересом к спортивному инвентарю у находящихся в режиме самоизоляции россиян растёт и спрос на алкоголь. За первую неделю обязательной самоизоляции темпы роста продаж игристых вин в России стали снижаться, а водки, напротив, расти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные исследования, представленного компанией Nielsen. Стало известно, что в период с 30 марта по 5 апреля продаж игристых вин упали на 4%. В то время, как продажи водки за первую неделю самоизоляции выросли на 34%.
Кроме того, сообщается, что в России на четверть увеличился спрос на пиво. При этом динамика продаж виски за тот же период снизилась на 5%.
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