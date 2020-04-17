Коронавирус взвинтил продажи спортивных товаров в России

Продажи спортивного инвентаря в России – в период с 1 марта по 5 апреля текущего года – увеличились на рекордные 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные компании «Такском»

Аналитики подчеркивают, что больше всего выросла популярность эластичной фитнес-ленты (эспандера) —этот товар стали покупать на 45% чаще. На 44% увеличились покупки гирь, а спортивных утяжелителей – на 23%. Помимо этого, выросла популярность специальных ковриков для занятий спортом — покупки увеличились на 31%.

Анализ фискальных данных выявил, что средний чек на покупку спорттоваров вырос на 4% и составил 4,4 тыс. рублей.