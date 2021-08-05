Россиянин Мизинов снят с соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде
Россиянин Василий Мизинов был дисквалифицирован во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 километров на Олимпиаде в Токио.
На 14 километре спортсмен получил от судей третье предупреждение, что по правилам приравнивается к двухминутному штрафу. После в протоколе появилась запись о дисквалификации, затем ее сменили на «сошел с дистанции».
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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