Онищенко назвал факторы возникновения осенней депрессии
Резкое похолодание может быть одной из причин появления осенней депрессии. Об этом рассказал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.
Он обратил внимание на целый ряд факторов возникновения сезонной депрессии.
«Было лето, длинные, солнечные, теплые дни, а осенью начинается похолодание, сокращение светового дня... К этому добавляется еще то, что, как правило, большая часть населения отдыхает летом, берет отпуск, а нужно вернуться на работу снова. Это тоже добавляет стресса», - подчеркнул Онищенко.
Также академик заявил, что холода провоцируют всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом, это усугубляет настроение.
Ранее бывший доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа, врач психиатр-психотерапевт Владимир Файнзильберг заявил НСН, что депрессия может быть обусловлена химическим составом крови, психологическими и генетическими причинами.
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