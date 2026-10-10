В ЦБТ заявили, что в России биометрия останется добровольной
Биометрия в России останется добровольной. Об этом заявил заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Владислав Святик.
Он отметил, что закон предусматривает добровольную регистрацию биометрических данных и альтернативность сервисов.
«То есть те сервисы, которые предоставляются по биометрии, могут быть гражданам предоставлены и не по биометрии», - рассказал Святик в интервью ТАСС.
В России запущено более 20 биометрических сервисов, которые охватывают сегменты госуслуг, транспорта, ретейла, финансов. ЦБТ «не будет на этом останавливаться».
Ранее стало известно, что в Единой биометрической системе зарегистрировались 10 млн россиян.
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