При атаке БПЛА в Ростовской области пострадали шесть человек

Ранее глава региона сообщил, что из-за атаки БПЛА пострадал мужчина, были повреждены многоэтажные дома в Ростове-на-Дону и Батайске, а также железнодорожный мост.

«За медицинской помощью обратились шесть ростовчан... Двоим медики оказали помощь на месте. Четверо были доставлены в больницы, после обработки ран двоих отправили на амбулаторное лечение», - указал Слюсарь.

В медучреждениях остаются два человека, они находятся в состоянии средней тяжести.

По словам губернатора, всего в области уничтожили и подавили более 100 беспилотников. Помимо Ростова и Батайска, повреждения зафиксировали в Азове, где пострадали два судна.

«Экстренные службы продолжают работать в местах ЧП. Ликвидируется возгорание на складских проммощностях. Движение поездов по железнодорожному мосту полностью восстановлено», - добавил Слюсарь.

Данные о повреждениях на земле после атаки будут уточняться.

