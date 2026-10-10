При атаке БПЛА в Ростовской области пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Об этом он написал в мессенджере «Макс».
Ранее глава региона сообщил, что из-за атаки БПЛА пострадал мужчина, были повреждены многоэтажные дома в Ростове-на-Дону и Батайске, а также железнодорожный мост.
«За медицинской помощью обратились шесть ростовчан... Двоим медики оказали помощь на месте. Четверо были доставлены в больницы, после обработки ран двоих отправили на амбулаторное лечение», - указал Слюсарь.
В медучреждениях остаются два человека, они находятся в состоянии средней тяжести.
По словам губернатора, всего в области уничтожили и подавили более 100 беспилотников. Помимо Ростова и Батайска, повреждения зафиксировали в Азове, где пострадали два судна.
«Экстренные службы продолжают работать в местах ЧП. Ликвидируется возгорание на складских проммощностях. Движение поездов по железнодорожному мосту полностью восстановлено», - добавил Слюсарь.
Данные о повреждениях на земле после атаки будут уточняться.
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