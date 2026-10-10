Над Россией сбили 560 украинских БПЛА

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 560 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны.

Дроны сбили прошедшей ночью в период с 20.00 мск 9 октября до 08.00 10 октября.

По данным Минобороны, БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской областях и над Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями. Также беспилотники нейтрализовали в Московском регионе, Крыму, над Азовским и Черным морями.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе сбили более ста дронов ВСУ.

