Россиянин Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Майами

Теннисист Даниил Медведев выступит в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами, передает РИА Новости.

Медведев вышел в финал турнира в США

В матче четвертьфинала россиянин одолел американца Кристофера Юбэнкса со счетом 6:3, 7:5. Игра продолжалась 1 час 29 минут.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $8,8 миллиона.

Даниил Медведев ранее проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Соперник прервал победную серию россиянина из 19 матчей, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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