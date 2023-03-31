Россиянин Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Майами
31 марта 202302:39
Теннисист Даниил Медведев выступит в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами, передает РИА Новости.
В матче четвертьфинала россиянин одолел американца Кристофера Юбэнкса со счетом 6:3, 7:5. Игра продолжалась 1 час 29 минут.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $8,8 миллиона.
Даниил Медведев ранее проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Соперник прервал победную серию россиянина из 19 матчей, пишет НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru