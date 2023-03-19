Медведев вышел в финал турнира в США

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над Фрэнсисом Тиафо из США в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Даниил Медведев с победы стартовал на турнире в Дубае

Спортсмен праздновал победу в двух сетах 7:5, 7:6 (7:4). В финале Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Италии Янником Синнером.

Это уже 19-я подряд победа россиянина.

Ранее Медведев встретился с испанцем Алехандро Давидович-Фокиным. Медведев обыграл соперника со счетом 6:3, 7:5.

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ФОТО: РИА Новости
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