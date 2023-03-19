Медведев вышел в финал турнира в США
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над Фрэнсисом Тиафо из США в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Спортсмен праздновал победу в двух сетах 7:5, 7:6 (7:4). В финале Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Италии Янником Синнером.
Это уже 19-я подряд победа россиянина.
Ранее Медведев встретился с испанцем Алехандро Давидович-Фокиным. Медведев обыграл соперника со счетом 6:3, 7:5.
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