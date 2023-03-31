Россиянин Медведев вышел в финал теннисного турнира в Майами

Теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии «Мастерс» в Майами.

Медведев проиграл Алькарасу в финале «Мастерса»

В полуфинале россиянин обыграл соотечественника Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Матч длился 137 минут.

В финальной игре россиянин сразится с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

Медведев ранее уступил Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании 31 марта ввела запрет на демонстрацию российских и белорусских флагов. Мера распространяется на спортсменов и зрителей, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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