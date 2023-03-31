Российский флаг под запретом на теннисных соревнованиях в Великобритании
Ассоциацией лаун-тенниса Великобритании введен жесточайший запрет на демонстрацию российского и белорусского флагов, а также другой символики этих стран на любых теннисных турнирах, проходящих под её эгидой, сообщает ТАСС.
При этом он распространяется как на спортсменов, так и на зрителей.
На всех соревнованиях в Великобритании вводится режим нулевой терпимости ко всему, что связано со спецоперацией Вооруженных сил России, действиям и символам в поддержку Москвы и Минска, уточнили в асоциации.
Ранее, как сообщала НСН, организаторы Уимблдона назвали условия для участия россиян в турнире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru