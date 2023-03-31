Российский флаг под запретом на теннисных соревнованиях в Великобритании

Ассоциацией лаун-тенниса Великобритании введен жесточайший запрет на демонстрацию российского и белорусского флагов, а также другой символики этих стран на любых теннисных турнирах, проходящих под её эгидой, сообщает ТАСС.

При этом он распространяется как на спортсменов, так и на зрителей.